Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom confirme des discussions avec Bombardier dans le ferroviaire Reuters • 17/02/2020 à 08:41









PARIS, 17 février (Reuters) - Alstom ALSO.PA a confirmé lundi que des discussions étaient en cours sur une potentielle acquisition des activités ferroviaires du canadien Bombardier BBDb.TO , en précisant qu'aucun accord définitif n'avait été conclu. "Les discussions sont en cours. Aucune décision finale n'a été prise", déclare le groupe français dans un communiqué. Alstom précise qu'il "informera le public de tout développement significatif sur ce sujet" de l'acquisition potentielle de Bombardier Transport. (Bertrand Boucey et Myriam Rivet)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.