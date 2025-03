Alstom: commandes de tramways à Strasbourg et au Havre information fournie par Cercle Finance • 19/03/2025 à 09:07









(CercleFinance.com) - Alstom annonce qu'il fournira à l'Eurométropole de Strasbourg et à la Compagnie des Transports Strasbourgeois (CTS) 27 rames Citadis de nouvelle génération qui renforceront le parc de matériel roulant du réseau de la CTS à partir de 2026.



Cette commande additionnelle s'inscrit dans un accord-cadre de huit ans, signé en avril 2023 pour un montant maximum de 250 millions d'euros. Un premier lot de 12 rames avait été commandé en 2023 et sera progressivement livré à partir du printemps 2025.



En outre, Le Havre Seine Métropole a choisi les tramways de nouvelle génération d'Alstom pour l'extension de son réseau de transport ; l'accord-cadre pour quatre ans comprend une commande minimale de huit tramways, dont les premières livraisons auront lieu en 2027.





