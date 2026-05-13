Alstom, Coface, Eiffage, Eutelsat, Vallourec, Valneva...les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Accor

Accor annonce la signature d'une lettre d'intention avec Shoreline Group afin de créer la première plateforme hôtelière nationale du Nigeria. L'accord, dévoilé lors du sommet Africa Forward 2026 à Nairobi, prévoit un investissement de 300 millions de dollars de la part de Shoreline. Le partenariat vise le développement de 10 hôtels répartis dans huit villes nigérianes, représentant plus de 1 200 chambres d'ici 2030. Les établissements couvriront plusieurs segments, du milieu de gamme au luxe.

Atos

Atos annonce le succès de son offre d'obligations senior garanties d'un montant total en principal de 1,25 milliard d'euros à taux fixe (950 MEUR) et à taux variable (300 MEUR), à échéance 2031, une opération annoncée la semaine dernière. Les titres à taux fixe seront émis à un prix de 100% avec un coupon de 8,125% par an, payable semestriellement, et ceux à taux variable, à un prix de 99,5% avec un coupon à un taux EURIBOR trois mois (avec un plancher de 0%) majoré de 525 points de base par an, avec un recalcul trimestriel.

Alstom

L'équipementier de transport ferroviaire a réalisé un résultat net (part du groupe) de 324 MEUR, contre 149 MEUR au titre de l'exercice fiscal 2024/25, mais un résultat d'exploitation ajusté globalement stable à 1 168 MEUR. Sa marge d'exploitation ajustée s'est tassée de 30 points de base à 6,1%, mais est restée stable à taux de change et périmètre constants. Son chiffre d'affaires s'est établi à 19 171 MEUR, en hausse de 3,7% (dont 7,2% de croissance organique), et ses commandes reçues se sont montées à 27,6 MdsEUR, soit un ratio "commandes sur chiffre d'affaires" de 1,4 et un carnet de commandes de 104,4 MdsEUR.

Coface

Le leader de l'assurance-crédit affiche un résultat net de 53,6 millions d'euros au premier trimestre 2026. Si le bénéfice net est en repli de 13,7 %, le groupe maintient une rentabilité solide (RoATE de 11 %) et accélère sa mutation vers les services d'information. Coface a ouvert l'exercice 2026 dans un contexte mondial électrisé par les tensions au Moyen-Orient. Malgré le blocage du détroit d'Ormuz et les incertitudes pesant sur le commerce mondial, l'assureur-crédit a publié un chiffre d'affaires stable à 465 MEUR.

Elis

Elis a annoncé l'acquisition de Wäsche Perle en Suisse, consolidant ainsi son réseau dans le pays. La société exploite une blanchisserie à Interlaken et emploie 120 personnes. Wäsche Perle exploite une blanchisserie moderne à Interlaken, près de Berne, en Suisse, et a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 13,5 millions d'euros en 2025. La société propose des services de location-entretien de linge plat à une clientèle en Hôtellerie-Restauration. L'acquisition permettra de renforcer le réseau d'Elis dans le pays. L'équipe dirigeante de Wäsche Perle restera en place pour poursuivre le développement local de l'activité. La consolidation dans les comptes d'Elis sera effective à partir du 1er mai 2026.

Eiffage

Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de plus de 5,6 milliards d'euros au 1er trimestre 2026 , en légère hausse de 0,6% par rapport au 1er trimestre 2025 (- 0,8% pcc). "Dans un contexte de crise géopolitique et d'instabilité au Moyen-Orient, ce carnet historiquement élevé et la faible exposition du Groupe hors d'Europe permettent à Eiffage de confirmer ses perspectives pour 2026" indique le groupe.

Eiffage, au travers de Salvia, filiale allemande d'Eiffage Énergie Systèmes, va prendre 74,9%, de Hand & Werk, entreprise spécialisée dans les projets de data centers en Allemagne. Cette société propose une offre clés en main pour les data centers allant de la conception réalisation des installations techniques du bâtiment à la maintenance des équipements. Hand & Werk a réalisé un chiffre d'affaires de 85 millions d'euros en 2025.

Eutelsat

Le groupe de satellites a enregistré un chiffre d'affaires trimestriel solide, la forte dynamique des activités de connectivité en orbite basse (LEO) compensant le recul structurel du pôle vidéo. Eutelsat a publié un chiffre d'affaires de 293 millions d'euros au titre du troisième trimestre de son exercice comptable, en hausse de 3,1% sur une base comparable, et très légèrement sous le consensus S&P qui visait 298 MEUR mais supérieur aux 290 MEUR ciblés par la société. Le groupe confirme l'ensemble de ses objectifs pour l'exercice 2025-26, visant un chiffre d'affaires des activités opérationnelles stable par rapport à l'exercice précédent, une croissance de 50% des revenus LEO et une marge d'EBITDA ajustée légèrement inférieure à celle de 2024-25. Les investissements bruts sont toujours attendus autour de 900 MEUR.

Eurazeo

Eurazeo revendique un bon début d'année, "en ligne avec l'exécution de sa feuille de route stratégique et la montée en puissance de son modèle", avec notamment une collecte soutenue et une rotation active réalisées au premier trimestre 2026. A fin mars 2026, les actifs sous gestion (AUM) du groupe Eurazeo s'élèvent à 39,2 milliards d'euros, en hausse de 7% sur 12 mois, dont des AUM pour compte de tiers en croissance de 14% à 30,4 MdsEUR et des AUM provenant du bilan en baisse de 13% à 8,8 MdsEUR. En termes de retours aux actionnaires, Eurazeo se dit en ligne avec ses engagements, avec un dividende ordinaire en hausse de 10% à 2,92 EUR voté à l'AG du 6 mai et des rachats d'actions d'environ 4% du capital en 2026, dont 1% déjà réalisé au premier trimestre 2026.

GTT

GTT annonce avoir reçu une commande en provenance du chantier naval Samsung Heavy Industries portant sur la conception des cuves d'une nouvelle unité flottante de stockage et de regazéification (FSRU), pour le compte de l'armateur malaisien MISC. Dans le cadre de ce projet, GTT réalisera la conception des cuves cryogéniques du navire, offrant une capacité totale de 170 000 m³. Les cuves seront équipées du système de confinement à membranes Mark III développé par GTT.

Jacquet Metals

Les ventes de Jacquet Metals s'élèvent au premier trimestre 2026 à 502 millions d'euros, inférieures de 1,7% à celles enregistrées un an auparavant. La marge brute représente 124 MEUR, soit 24,7% du chiffre d'affaires contre 23,4 % au premier trimestre 2025. L'EBITDA courant s'établit à 29 MEUR, représentant 5,7% du chiffre d'affaires contre 4,8% au premier trimestre 2025. Le résultat net part du groupe s'élève à 9 MEUR contre 2 MEUR il y a un an à la même période. A fin mars 2026, le distributeur européens d'aciers spéciaux a généré 10 MEUR de cash-flow d'exploitation, les capitaux propres s'élèvent à 666 MEUR et le ratio d'endettement net sur capitaux propres (gearing) à 25% (contre 21% à fin 2025).

NRJ Group

L'Autorité suédoise des médias a annoncé ce jour l'attribution des licences FM régionales pour la période allant du 1er août 2026 au 31 juillet 2034. Dans le cadre de cet appel d'offres, NRJ a obtenu des licences dans 20 des 21 régions concernées, consolidant ainsi sa position sur ce marché scandinave. Présent en Suède depuis plus de 30 ans, le groupe conservera une couverture de population proche de celle dont il bénéficie actuellement grâce à sa licence nationale, qui restera exploitée jusqu'au 31 juillet 2026.

SMAIO

Le spécialiste franco-américain de la chirurgie rachidienne complexe confirme son changement d'échelle. Grâce à une percée majeure sur le marché outre-Atlantique, le groupe affiche un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros sur les trois premiers mois de 2026. La medtech, spécialisée dans les solutions intégrées pour la chirurgie du dos, a publié une croissance de son activité de 11% au premier trimestre 2026. Cette performance repose presque exclusivement sur les ventes d'implants, qui ont progressé de 12% sur la période. Le pivot stratégique vers l'Amérique du Nord a porté ses fruits. Le chiffre d'affaires réalisé dans cette zone géographique a augmenté de 21% pour atteindre 2,3 MEUR.

Touax

Le spécialiste de la location de matériels de transport durable a annoncé une modification de sa structure de capital. Cette opération technique vise à optimiser la valeur pour les actionnaires. Faisant suite aux décisions de la gérance prises le 5 mai 2026, le leader européen de la location d'actifs tangibles a procédé à l'annulation de 29 077 actions auto-détenues. Cette opération, autorisée lors de l'assemblée générale de juin 2025, entraîne une réduction du capital social d'un montant nominal de 232 616 euros. En conséquence, le capital social de Touax s'établit désormais à 55 859 760 EUR.

Vallourec

Au premier trimestre 2026, le RBE (résultat brut d'exploitation) groupe de Vallourec ressort à 220 millions de dollars, stable par rapport au premier trimestre de l'année 2025, avec une amélioration de la marge brute d'exploitation à 22,6%, soit une hausse d'environ 200 points de base par rapport au trimestre précédent. Ce RBE se situe dans le dans le haut de sa fourchette prévisionnelle. Sur cette période, le fabricant de tubes sans soudure affiche une solide génération de trésorerie de 135 MUSD (contre 110 MUSD un an avant), avec une trésorerie nette de 67 MUSD, après 107 MUSD de rachats d'actions. Le chiffre d'affaires sur ce trimestre a diminué en glissement annuel de 68 MUSD pour atteindre les 975 MUSD. Le résultat net a reculé de 2 MUSD pour s'élever à 87 MUSD.

Valneva

Valneva publie une perte nette de 32,1 millions d'euros au titre du premier trimestre 2026, contre une perte de 9,2 MEUR un an auparavant, un creusement principalement lié à des ventes plus faibles. L'EBITDA ajusté de la société de vaccins est passé de -0,6 MEUR au premier trimestre 2025 à -18,2 MEUR un an plus tard, pour un chiffre d'affaires total en recul d'environ 37% à 30,9 MEUR (dont 30,5 MEUR de ventes de produits). La société prévoit désormais des ventes de produits situées entre 135 et 150 MEUR, contre 145-160 MEUR précédemment. Elle table ainsi maintenant sur un chiffre d'affaires situé entre 145 et 160 MEUR.