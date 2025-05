Alstom: coentreprise avec ATM Group pour le tram à Dublin information fournie par Cercle Finance • 21/05/2025 à 11:12









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la création d'une coentreprise stratégique avec ATM Group pour répondre à l'appel d'offres portant sur le renouvellement du contrat d'exploitation et de maintenance du réseau de tramway Luas à Dublin.



Ce partenariat vise à soumettre une offre axée sur l'excellence opérationnelle, la satisfaction client, la durabilité et l'intégration technologique.



Alstom apportera son expertise mondiale en systèmes de transport et en tramways, tandis qu'ATM contribuera par son expérience dans la gestion de réseaux urbains multimodaux.



Ensemble, les deux partenaires souhaitent proposer 'une solution performante et tournée vers l'avenir' pour le réseau Luas.





Valeurs associées ALSTOM 18,6800 EUR Euronext Paris -1,71%