Alstom choisi par Casa Transports pour fournir 66 tramways à Casablanca Reuters • 05/11/2020 à 18:42









5 novembre (Reuters) - ALSTOM SA ALSO.PA : * LIVRERA 66 TRAMWAYS CITADIS SUPPLÉMENTAIRES À CASABLANCA, AU MAROC * CONTRAT D'UNE VALEUR DE 130 MILLIONS D'EUROS Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +4.19%