Alstom, Capgemini, Danone, Eiffage, Spie... les valeurs à suivre aujourd'hui à la Bourse de Paris

(AOF) - Alstom

Alstom a été chargé par Larsen & Toubro Limited (L&T) Inde de fournir 234 voitures de métro Metropolis (39 rames de 6 voitures chacune) et un système de signalisation CBTC (Communications Based Train Control), avec un service de maintenance d'une durée de cinq ans. La valeur totale de la fourniture de ces produits, solutions et services s'élève à quelques centaines de millions d'euros pour Alstom.

Capgemini

Capgemini a signé un accord pour l'acquisition de Cloud4C, leader des services managés automatisés pour les environnements cloud hybrides et souverains. Cette acquisition devrait être finalisée dans les prochains mois, sous réserve des autorisations réglementaires et autres conditions habituelles. Elle permettra à Capgemini de se renforcer sur le marché en forte croissance des services cloud managés et de développer davantage des solutions spécifiques par secteur, d'IA générative et de propriété intellectuelle afin de fluidifier la gestion du cloud et la migration.

Celyad Oncology

Celyad Oncology a annoncé aujourd'hui qu'elle a décidé de cesser ses activités de recherche et développement (R&D) et de procéder à une réduction significative de ses effectifs R&D en raison de ressources de trésorerie limitées. Cette décision a été prise à la suite d'un examen approfondi des activités de la société, de ses ressources et résultats limitées, ainsi que de ses options stratégiques. Celyad continuera de concentrer ses efforts sur la gestion et l'octroi de licences pour son portefeuille de propriété intellectuelle.

Danone

Danone annonce une évolution de son organisation. Le groupe opèrera désormais autour de trois grandes géographies : EMEA, Asie-Pacifique et Amériques. Cette configuration s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du deuxième chapitre du plan stratégique " Renew Danone ", et permettra de renforcer l'agilité de l'entreprise et de maximiser son impact sur les marchés. Dès le 1er janvier 2026, Pablo Perversi occupera le poste de président EMEA (Europe, Turquie, Moyen-Orient, Afrique), Bruno Chevot celui de président APAC (Asie-Pacifique) et Henri Bruxelles celui de président Amériques.

Eiffage

Eiffage, au travers de sa filiale Eiffage Énergie Systèmes, a conclu trois nouvelles acquisitions en Espagne au cours de l'été. Elle a racheté la société CVS spécialisée dans les solutions de réfrigération pour l'industrie et le tertiaire, ainsi que dans les systèmes de détection et protection incendies. En 2024, elle a réalisé un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros. En parallèle, Eiffage Énergie Systèmes a acquis deux sociétés dans l'objectif de disposer d'une couverture nationale sur le marché des systèmes de contrôle et de gestion centralisée des bâtiments.

Klea Holding

Klea Holding a procédé au rachat et à l'annulation d’un peu plus de 20 millions de bons de souscription d’action (BSA) Park en circulation pour un montant total de 462 885 euros. " Cette opération s'inscrit dans la stratégie du groupe visant à limiter la dilution de ses actionnaires, et confirme que la société ne dépend pas de ces financements pour son développement. " explique le groupe spécialisé dans l'acquisition, le développement et la digitalisation d'entreprises dans divers secteurs

Spie

Spie, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l’énergie et des communications, annonce l’acquisition de Voets & Donkers Koeltechniek B.V. et VND Technical Services B.V. Grâce à cette acquisition stratégique, Spie renforce son expertise dans les domaines des installations de refroidissement industriel, des systèmes de traitement de l’air, des pompes à chaleur, de l’automatisation industrielle et de l’ingénierie des équipements de procédés. Aucun détail financier sur cette opération n'a été divulgué.

Viridien

Viridien annonce que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a vendu et livré un système complet d'acquisition nodale terrestre à Sinopec, l'une des plus grandes entreprises d'énergie au monde. Ce système, qui comprend 65 000 nodes WiNG, est actuellement déployé dans le cadre d'une étude sismique 3D couvrant environ 3 000 kilomètres carrés dans les régions de Tabasco et Veracruz au Mexique.