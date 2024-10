Alstom: avenant au contrat avec Groupe koda

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: avenant au contrat avec Groupe Škoda information fournie par Cercle Finance • 15/10/2024 à 17:31









(CercleFinance.com) - Alstom a conclu un avenant au contrat avec Groupe Škoda pour la fourniture du système ETCS niveau 2 (European Train Control System) pour les trains qui seront fabriqués par Škoda pour RegioJet.



Cet avenant s'applique spécifiquement au système ETCS de niveau 2 Onvia Cab™ (anciennement Atlas™) d'Alstom pour quinze unités électriques à deux voitures et huit unités électriques à trois voitures pour les trains RegioJet. Les livraisons devraient commencer au cours du premier semestre 2025.



Cette collaboration permettra d'accroître la sécurité et l'efficacité du transport ferroviaire et de souligner l'engagement de l'entreprise à soutenir des solutions innovantes et durables dans le domaine de la mobilité européenne.



'Ce contrat confirme la confiance de notre client RegioJet dans la fiabilité des solutions et confirme notre position de leader dans le pays en termes d'installations d'équipements embarqués, avec plus de 700 unités installées en République tchèque. ' a déclaré Dan Kurucz, Directeur général d'Alstom République tchèque et Slovaquie.





