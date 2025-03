Alstom : après une envolée de +27% en 48H, rechute de -12% information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 11:56









(CercleFinance.com) - Alstom corrige de -12% (vers 22,9E) après une envolée de +27% en 48H, entre 20,1 et 26,00E.

Un retracement de 50% est déjà acté mais la dégradation de Citigroup (d'acheter à neutre) pourrait prolonger le mouvement de repli en direction de 22,5E.





Valeurs associées ALSTOM 22,96 EUR Euronext Paris -5,36%