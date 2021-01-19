Alstom annonce un carnet de commandes à €40,1 MDS au 31 décembre 2020
Reuters•19/01/2021 à 07:45
19 janvier (Reuters) - ALSTOM ALSO.PA :
* PRISE DE COMMANDES AU T3 EUR 1,84 MDS VERSUS EUR 3,56 MDS IL Y A UN AN
* CONFIRMATION DES PERSPECTIVES POUR L'EXERCICE FISCAL ET DE MOYEN TERME 2022/23, SOUTENUES PAR UN POTENTIEL COMMERCIAL AU Q4 ET DES PERSPECTIVES À MOYEN-TERME DU MARCHÉ FERROVIAIRE POSITIFS
* LE CARNET DE COMMANDES AU 31 DÉCEMBRE 2020 A ATTEINT 40,1 MILLIARDS D'EUROS ET OFFRE UNE FORTE VISIBILITÉ SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES À VENIR
* L'OBJECTIF D'UN TAUX DE CROISSANCE ANNUEL MOYEN DE 5 % SUR LA PÉRIODE 2019/20 À 2022/23 DEVRAIT ÊTRE LÉGÈREMENT IMPACTÉ PAR LE RALENTISSEMENT TEMPORAIRE DE L'ACTIVITÉ D'APPEL D'OFFRES
* CHIFFRE D'AFFAIRES AU T3 EUR 2,05 MDS VERSUS EUR 2,06 MDS IL Y A UN AN
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(Rédaction de Gdansk)
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