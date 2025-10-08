Alstom annonce la nomination de Martin Sion comme directeur général

Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi la nomination de Martin Sion au poste de directeur général à compter du 1er avril 2026.

Il succédera à Henri Poupart-Lafarge, qui avait annoncé en mai dernier sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général, fonction qu’il occupe depuis 2016.

Martin Sion est depuis 2023 le président exécutif d'ArianeGroup.

(Rédigé par Blandine Hénault)