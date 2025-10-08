 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
OCT 25 CAC 40 Index (10x)
8 060,00
+1,03%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom annonce la nomination de Martin Sion comme directeur général
information fournie par Reuters 08/10/2025 à 20:26

Alstom ALSO.PA a annoncé mercredi la nomination de Martin Sion au poste de directeur général à compter du 1er avril 2026.

Il succédera à Henri Poupart-Lafarge, qui avait annoncé en mai dernier sa décision de ne pas solliciter un nouveau mandat de directeur général, fonction qu’il occupe depuis 2016.

Martin Sion est depuis 2023 le président exécutif d'ArianeGroup.

(Rédigé par Blandine Hénault)

Valeurs associées

ALSTOM
22,7000 EUR Euronext Paris +0,98%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank