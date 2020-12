Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alstom annonce de nouveaux projets au Brésil, en Taïwan et en Roumanie Reuters • 01/12/2020 à 15:08









1er décembre (Reuters) - Alstom SA ALSO.PA : * ANNONCE DE NOUVEAUX CONTRATS POUR LA FABRICATION DE TRAINS DANS SON USINE À TAUBATÉ (SAO PAULO) * NOUVEAUX PROJETS COMPRENNENT LA LIGNE 6-ORANGE DU MÉTRO DE SÃO PAULO, LA LIGNE 7 DU MÉTRO DE TAIPEI (TAIWAN) ET LE MÉTRO DE BUCHAREST (ROUMANIE) * LES LIVRAISONS DEVRAIENT COMMENCER AU COURS DU S1 2024 Texte original https://bit.ly/33xSLal Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA (Gdansk Newsroom)

Valeurs associées ALSTOM Euronext Paris +2.46%