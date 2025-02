Alstom: achève l'installation de l'ETCS Niveau 1 en Irlande information fournie par Cercle Finance • 10/02/2025 à 16:30









(CercleFinance.com) - Alstom annonce avoir achevé avec succès l'installation du système européen de contrôle des trains (ETCS) Niveau 1 sur la ligne Dundalk-Greystones, en partenariat avec Iarnród Éireann, marquant ' marquant une étape clé dans la modernisation ferroviaire de l'Irlande '.



Couvrant 120 km, ce projet améliore la sécurité et l'interopérabilité du réseau DART et constitue l'une des plus grandes installations d'ETCS Niveau 1 en Europe.



Plus de 1200 balises et 337 signaux ont été déployés, avec l'intégration de 450 unités électroniques Micro-Coder.



Réalisé entre octobre et novembre 2024, cette opération 'pose les bases d'un transport plus sûr et plus durable en Irlande', a déclaré Piers Wood, directeur général d'Alstom en Irlande.



Pour rappel, l'ETCS est une norme de contrôle des trains reposant sur des équipements embarqués permettant de superviser les déplacements, y compris l'arrêt des trains.







