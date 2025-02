Alstom: accord-cadre de 600 ME avec Deutsche Bahn information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 16:15









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la signature d'un accord-cadre avec Deutsche Bahn, l'entreprise ferroviaire publique allemande, portant sur la digitalisation du réseau ferroviaire en Allemagne.



Cet accord, d'une valeur de plus de 600 millions d'euros, porte sur au moins 1890 unités d'enclenchement et prévoit plusieurs commandes entre 2025 et 2028, avec une mise en oeuvre jusqu'en 2032.



' Deutsche Bahn franchit une étape majeure dans la digitalisation du réseau ferroviaire ', déclare Tim Dawidowsky, président de la région Europe centrale et du nord d'Alstom.



Alstom fournira et intégrera sa technologie de signalisation selon la norme ETCS, renforçant ainsi son expertise mondiale en matière de contrôle et de sécurité des trains.





