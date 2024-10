Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Alstom: a signé un contrat avec EFE au Chili information fournie par Cercle Finance • 07/10/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Alstom et EFE (Empresa de los Ferrocarriles del Estado) Trenes de Chile ont signé un contrat pour fournir le projet de contrôle de signalisation virtuelle (CSV), un nouveau système de contrôle du trafic ferroviaire chilien.



Ce système permettra de moderniser les communications et la signalisation du réseau EFE dans tout le pays, le long de quelque 1 800 kilomètres de voies.



Le nouveau système de signalisation comprendra un centre de contrôle, qui intégrera l'équipement existant et le nouvel équipement de signalisation dans une interface d'exploitation unique, le long de 1 800 kilomètres de voies. En outre, des équipements de signalisation embarqués seront installés à bord des trains, afin de fournir des informations en temps réel sur l'état des systèmes de signalisation aux conducteurs des trains de marchandises et de passagers.



' Ce contrat confirme le caractère innovant d'Alstom et sa polyvalence dans la fourniture de solutions sur mesure pour répondre au mieux aux besoins des clients et à la mobilité des Chiliens, envers lesquels nous avons un engagement de longue date ', a déclaré Denis Girault, directeur d'Alstom Chili.





