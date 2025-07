Alstom: a livré un 1er train pour la ligne 6-Orange de São Paulo information fournie par Cercle Finance • 11/07/2025 à 12:00









Alstom annonce que le premier train destiné à la ligne 6-Orange du métro de São Paulo a été livré. Issu d'une série de 22 rames de six voitures produites dans son usine de Taubaté (État de São Paulo), ce train en acier inoxydable peut transporter jusqu'à 2 044 passagers et atteindre 90 km/h.



La ligne, longue de 15 km et comptant 15 stations, reliera Brasilândia au centre-ville, réduisant le trajet de 90 à 23 minutes, pour environ 630 000 voyageurs quotidiens.



Suely Sola, directrice générale d'Alstom Brésil, précise que ce projet ' illustre notre volonté de continuer à investir et innover sur ce marché essentiel '.



Les trains ont été conçus grâce au Lab 4.0 d'Alstom, un laboratoire de réalité virtuelle permettant d'anticiper les ajustements techniques et d'optimiser le design intérieur. Le projet, réalisé en partenariat public-privé entre l'État de São Paulo et la concession Linha Universidade, est mené par ACCIONA et mobilise plus de 10 000 emplois.



Surnommée ' ligne des universités ', la ligne 6-Orange desservira plusieurs établissements d'enseignement supérieur et vise notamment une population majoritairement âgée de 18 à 24 ans.



























