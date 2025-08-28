Alstom: a livré les trains les plus rapides des États-Unis
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 17:00
Le train circulera à des vitesses allant jusqu'à 160 milles à l'heure, ce qui en fera le train le plus rapide d'Amérique. Il permettra de moderniser l'une des lignes ferroviaires les plus fréquentées et les plus vitales sur le plan économique de la région.
Les 28 nouveaux trains offrent 27 % de places assises en plus par rapport aux précédents Acelas d'Amtrak et offriront un service plus rapide, plus élevé et plus confortable.
Les trains à grande vitesse NextGen Acela, qui font partie de la gamme de produits Avelia d'Alstom, s'appuient sur la vaste expérience mondiale de l'entreprise dans le domaine du train à grande vitesse, avec plus de 1 000 unités Avelia vendues dans 25 pays.
' Les trains NextGen Acela sont les premiers trains à grande vitesse construits en Amérique. L'équipe d'Alstom a apporté aux États-Unis près de cinq décennies d'expérience mondiale dans le domaine du train à grande vitesse pour livrer les trains les plus rapides et les plus avancés technologiquement du pays ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d'Alstom.
