 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 780,50
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alstom: a livré les trains les plus rapides des États-Unis
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 17:00

(Zonebourse.com) - Alstom a célébré le lancement de l'Acela à grande vitesse NextGen d'Amtrak sur le corridor nord-est aux États-Unis.

Le train circulera à des vitesses allant jusqu'à 160 milles à l'heure, ce qui en fera le train le plus rapide d'Amérique. Il permettra de moderniser l'une des lignes ferroviaires les plus fréquentées et les plus vitales sur le plan économique de la région.

Les 28 nouveaux trains offrent 27 % de places assises en plus par rapport aux précédents Acelas d'Amtrak et offriront un service plus rapide, plus élevé et plus confortable.

Les trains à grande vitesse NextGen Acela, qui font partie de la gamme de produits Avelia d'Alstom, s'appuient sur la vaste expérience mondiale de l'entreprise dans le domaine du train à grande vitesse, avec plus de 1 000 unités Avelia vendues dans 25 pays.

' Les trains NextGen Acela sont les premiers trains à grande vitesse construits en Amérique. L'équipe d'Alstom a apporté aux États-Unis près de cinq décennies d'expérience mondiale dans le domaine du train à grande vitesse pour livrer les trains les plus rapides et les plus avancés technologiquement du pays ', a déclaré Henri Poupart-Lafarge, Directeur général d'Alstom.

Valeurs associées

ALSTOM
20,4900 EUR Euronext Paris +0,10%
Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank