Alstom: a livré la 500e locomotive d'Indian Railways information fournie par Cercle Finance • 25/03/2025 à 17:24









(CercleFinance.com) - Alstom annonce la livraison de la 500e locomotive électrique à Indian Railways.



La 500e locomotive électrique Prima T8 WAG12B entièrement fabriquée en Inde a été inaugurée depuis l'usine de fabrication d'Alstom à Madhepura, dans le Bihar.



Dans le cadre de son contrat d'un montant de 3,5 milliards d'euros, Alstom fournit 800 locomotives Prima T8 à double section de 12 000 ch (9 MW) pour le transport de marchandises.



Olivier Loison, directeur général d'Alstom Inde, a déclaré : ' Nos locomotives électriques WAG 12B alimentées par une technologie de pointe sont entièrement fabriquées en Inde et offrent une vitesse, une efficacité et une fiabilité accrues pour le transport de marchandises dans tout le pays. La livraison de notre 500e e-loco souligne notre engagement à moderniser l'infrastructure ferroviaire de l'Inde, en particulier pour le fret, stimulant ainsi la croissance économique'.





Valeurs associées ALSTOM 21,9700 EUR Euronext Paris -0,63%