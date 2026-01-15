 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alstom a conclu un accord de C$2,3 mds avec la TTC pour 70 rames de métro pour le réseau de Toronto
information fournie par Reuters 15/01/2026 à 18:07

Alstom SA ALSO.PA :

* ALSTOM FABRIQUERA 70 RAMES DE MÉTRO METROPOLIS ULTRAMODERNES, COMPOSÉES DE SIX VOITURES, POUR LA COMMISSION DES TRANSPORTS DE TORONTO (TTC)

* ACCORD D'UNE VALEUR DE 2,3 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS (ENVIRON 1,4 MILLIARD D'EUROS)

* LES RAMES SERONT CONÇUES ET DÉVELOPPÉES AU CANADA CRÉANT AINSI 945 EMPLOIS DIRECTS DANS LE PAYS

* LE CONTRAT INCLUT DES OPTIONS ALLANT JUSQU'À 150 RAMES SUPPLÉMENTAIRES, EN FONCTION DES BESOINS

Texte original nGNE7hvdBk Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

Valeurs associées

ALSTOM
26,1200 EUR Euronext Paris +0,93%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank