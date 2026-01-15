Alstom a conclu un accord de C$2,3 mds avec la TTC pour 70 rames de métro pour le réseau de Toronto

Alstom SA ALSO.PA :
* ALSTOM FABRIQUERA 70 RAMES DE MÉTRO METROPOLIS ULTRAMODERNES, COMPOSÉES DE SIX VOITURES, POUR LA COMMISSION DES TRANSPORTS DE TORONTO (TTC)
* ACCORD D'UNE VALEUR DE 2,3 MILLIARDS DE DOLLARS CANADIENS (ENVIRON 1,4 MILLIARD D'EUROS)
* LES RAMES SERONT CONÇUES ET DÉVELOPPÉES AU CANADA CRÉANT AINSI 945 EMPLOIS DIRECTS DANS LE PAYS
* LE CONTRAT INCLUT DES OPTIONS ALLANT JUSQU'À 150 RAMES SUPPLÉMENTAIRES, EN FONCTION DES BESOINS
Texte original nGNE7hvdBk
(Rédaction de Gdansk)
