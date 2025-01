Alstom : -4% vers 19,85E, support à 19,65E information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 10:15









(CercleFinance.com) - Les résultats honorables d' Alstom ne sont pas salués : ils avaient été correctement anticipés et le titre qui ricoche sous 21E ne fait que rechuter au contact de son récent plancher des 19,65E du 13 janvier et 13 novembre dernier.

Sous 19,65E, le prochain support se situerait vers 18,92E (seuil pivot moyen terme).





Valeurs associées ALSTOM 20,20 EUR Euronext Paris -2,46%