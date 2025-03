Alstom: +15% vers 23,1E, les 26,7E en ligne de mire information fournie par Cercle Finance • 05/03/2025 à 14:11









(CercleFinance.com) - Alstom s'envole de +15% vers 23,1E et retrace son zénith du 15/11/2024 :en cas de franchissement, le prochain objectif sera 26,7E, le zénith des 2 février ou 7 mars puis 6 juin et 27 juillet 2023.





Valeurs associées ALSTOM 23,12 EUR Euronext Paris +14,91%