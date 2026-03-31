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Also, société issue de Rivian, valorisée à 1 milliard de dollars grâce à un partenariat avec DoorDash
information fournie par Reuters 31/03/2026 à 19:10

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Also, lasociété dérivée de Rivian, a été valorisée à 1 milliard de dollars dans le cadre d'un nouveau partenariat stratégique et d'un investissement de la société de livraison de nourriture DoorDash DASH.O , ont annoncé les deux entreprises mardi.

Also a levé 200 millions de dollars lors d'un tour de table de série C auprès de DoorDash, Prysm Capital et Greenoaks. La startup a signé un accord pluriannuel axé sur le déploiement de petits véhicules électriques autonomes pour les livraisons.

* Stanley Tang, cofondateur de DoorDash et directeur de DoorDash Labs, rejoindra la société en tant qu'observateur au conseil d'administration.

* Also, initialement incubée au sein du fabricant de VE Rivian RIVN.O , développe une gamme de petits VE pour le transport de marchandises et de passagers. Ses premiers produits sont le vélo électrique TM-B et le quad de livraison électrique TM-Q.

* DoorDash a déclaré que l'investissement s'inscrivait dans le cadre de ses efforts visant à développer les capacités de livraison autonome. Tang a déclaré que cela pourrait contribuer à améliorer l'efficacité et la fiabilité.

* Le financement soutiendra le développement des produits d'Also, la mise à l'échelle de la fabrication et l'expansion internationale. L'entreprise prévoit de lancer ses premiers véhicules aux États-Unis cette année, et les marchés mondiaux suivront.

Véhicules électriques

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