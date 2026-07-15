Alséa Partners : lancement officiel et présentation d'un fonds actions européennes

(Zonebourse.com) - Alséa Partners, société de gestion de portefeuille française indépendante agréée par l'Autorité des marchés financiers, annonce son lancement officiel. Fondée à Paris par Laurent Dobler, Nicolas Kieffer et Victor Gutzwiller, cette structure est dédiée à l'investissement dans des entreprises européennes, selon une approche fondamentale, bottom-up et à long terme.

Dans le prolongement de cette étape, Alséa Partners annonce également le lancement d'un fonds actions européennes principalement investi en grandes et moyennes capitalisations en partenariat avec Quaero Capital : QCF (Lux) - Alséa Quality Growth Europe Equity. Cette stratégie vise à donner accès à une gestion active de conviction, centrée sur l'identification de sociétés européennes capables d'accroître durablement leurs bénéfices par action.

Le fonds relève de l'article 8 du règlement SFDR et intègre des caractéristiques environnementales et sociales dans son processus d'investissement.

La philosophie d'investissement d'Alséa Partners consiste à rechercher des sociétés capables de faire progresser leurs bénéfices par action sur de très longues périodes. Cette durabilité repose sur la force de leurs avantages compétitifs : marques, savoir-faire, positions de marché, barrières à l'entrée, puissance d'innovation, qualité du management ou capacité supérieure d'allocation du capital.

Ces avantages compétitifs doivent être tangibles. Alséa Partners recherche des franchises économiques dont la qualité se lit déjà dans les chiffres : profitabilité élevée, croissance autofinancée, génération de free cash-flow, rendements élevés des capitaux investis et capacité à devenir leader sur leur marché ou à le rester. La croissance recherchée doit être avérée, peu cyclique et portée par des moteurs structurels, et non simplement conceptuelle.

L'approche vise à laisser agir dans le temps la force des intérêts composés. Pour Alséa Partners, le cours de bourse d'une entreprise de qualité tend, sur le long terme, à suivre la progression de ses bénéfices par action. La question centrale ne réside pas seulement dans le niveau de valorisation apparent à court terme, mais dans la durabilité de la franchise économique et de la croissance future des bénéfices.

"Cette philosophie implique un portefeuille concentré, une rotation structurellement limitée et une grande sélectivité. Elle ne réduit pas pour autant le rôle du gérant : les sociétés de qualité ne sont pas immunisées contre les cycles, les ruptures technologiques, les tensions géopolitiques ou les changements de perception du marché. Le travail de gestion consiste à arbitrer, pondérer et adapter le portefeuille sans jamais abaisser l'exigence de qualité et de croissance", explique l'équipe d'Alséa Partners.

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