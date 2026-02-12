Alpine va mettre fin à son programme d'Endurance pour se focaliser sur la F1

Alpine, propriété de Renault RENA.PA , a fait savoir jeudi qu'il allait se retirer en fin d'année du Championnat du monde d'Endurance (WEC), qui comprend notamment les 24 Heures du Mans, pour se focaliser sur le championnat de Formule 1, dont le constructeur a terminé à la dernière place en 2025.

"Nous avons dû prendre des décisions difficiles pour protéger les ambitions à long-terme d'Alpine", a déclaré le directeur général du groupe français, Philippe Krief.

"D'un côté, l'industrie automobile - en particulier le marché des véhicules électriques - connaît une croissance plus lente que prévu", a-t-il ajouté. "De l'autre côté, pour réussir sur le long-terme nous devons poursuivre nos investissements dans la gamme de produits et la marque Alpine".

Renault n'a pas dit combien de postes pourraient être supprimés sur l'effectif de 290 personnes du site de Viry-Chatillon, jadis utilisé pour fabriquer les moteurs des monoplaces F1. Plusieurs options vont être étudiées, a-t-il indiqué, parmi lesquelles des transferts au sein du groupe ou un plan de départ volontaire ou de départ à la retraite anticipée.

L'organisation syndicale CFE-CGC a déclaré que cela dépendrait aussi des partenariats avec des sociétés externes, qui sont recherchés depuis janvier.

François Provost, nouveau directeur général de Renault Group, poursuit ainsi ses mesures d'économies et de rationalisation, dans un contexte marqué par des besoins d'investissements toujours aussi importants dans l'électrification et les logiciels, ainsi que par une concurrence chinoise de plus en plus présente.

Il a arrêté en décembre dernier l'aventure "Mobilize" dans les nouvelles mobilités, puis engagé en janvier la disparition d'"Ampere" comme entité autonome dédiée à l'électrique et aux logiciels, afin d'en réintégrer les activités au sein du groupe au losange.

(Gilles Guillaume, avec Alan Baldwin, édité par Jean Terzian)