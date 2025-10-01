Alphonso, société de données télévisuelles, dépose confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails tout au long de l'article)

Alphonso a déposé confidentiellement une demande d'introduction en bourse aux États-Unis, a annoncé mardi la société d'analyse de données télévisuelles.

L'activité sur le marché américain des introductions en bourse, qui a commencé l'année sur une base plus lente, a montré des signes d'une reprise soutenue après que deux nouvelles introductions aient reçu un soutien massif de la part des investisseurs.

Les conditions de l'offre d'Alphonso n'ont pas été divulguées.

Alphonso est une société américaine de données et de mesures télévisuelles qui fournit aux marques et aux agences des outils de suivi des performances publicitaires.