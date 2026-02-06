 Aller au contenu principal
AlphaValue relève son conseil sur Wizz Air
information fournie par Zonebourse 06/02/2026 à 11:13

L'analyste relève son conseil sur le titre de la compagnie aérienne passant de "vendre" à "alléger", avec un objectif de cours inchangé à six mois de 1 410 p.

Selon AlphaValue, cette évolution reflète l'intégration des dernières données de trading et des perturbations liées aux moteurs GTF, qui pèsent sur les résultats 2025 avec une hausse des amortissements et un EBIT en recul. Le broker indique que le résultat net attendu ( 95 MEUR) bascule désormais vers une perte de 22 MEUR.

Le bureau d'analyses souligne toutefois une perspective de revenus plus favorable, l'ayant conduit à relever de 1,05 à 1,15x son multiple EV/Sales. "Cela entraîne une hausse de 48% de la NAV", indique la note, malgré un niveau d'endettement toujours élevé.

Enfin, le rapport mentionne une amélioration limitée de la valorisation DCF, sans modifier une opinion sectorielle qui reste prudente.

