AlphaValue relève sa cible sur le titre Hugo Boss
10/10/2025
Selon la note, cette révision de cible fait suite à un changement d'analyste et à l'adoption d'une double approche de valorisation, combinant des méthodes fondées sur les fondamentaux de l'entreprise ('valorisation intrinsèque') et la comparaison avec un panel de sociétés comparables ('valorisation relative').
Le bureau d'études précise par ailleurs que les prévisions de bénéfice par action pour 2025 et 2026 ont 'peu changé'.
Valeurs associées
|41,520 EUR
|XETRA
|+0,17%
