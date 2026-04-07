AlphaValue moins positif sur Sanofi
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 14:28
Le laboratoire français a annoncé que son candidat-médicament Lunsekimig avait atteint les critères d'évaluation principale et secondaires clés dans les études respiratoires de phase 2 contre l'asthme et la rhinosinusite chronique avec polype nasale.
Dans l'étude Aircules, le produit de Sanofi a démontré une réduction statistiquement significative et cliniquement pertinente des exacerbations et une amélioration de la fonction pulmonaire, mesurée par un test respiratoire standard. L'étude a recruté des patients adultes atteints d'asthme modérée à sévère.
Dans la deuxième étude, baptisée, Duet, le Lunsekimig a atteint son critère principal d'évaluation principal de variation du score de polypose nasale par rapport à la valeur initiale. Il a également a atteint ses critères d'évaluation secondaires clés de variation du score de congestion/obstruction nasale rapporté par les patients et de variation du score de tomodensitométrie de Lund-Mackay (le système de classification radiologique le plus utilisée pour évaluer la sévérité de la rhinosinusite chronique à partir d'un scanner des sinus).
En revanche, lors d'une troisième étude (Velvet), dans la dermatite atopique modérée à sévère, le produit n'a pas atteint son critère d'évaluation principal de variation en pourcentage par rapport à la valeur initiale du score de l'indice de sévérité et de surface de l'eczéma. Des améliorations ont toutefois été observées dans les critères d'évaluation clés secondaires.
AlphaValue abaisse sa cible de cours
Malgré ces données globalement encourageantes, AlphaValue, qui a maintenu sa recommandation à l'achat, a abaissé sa cible de cours de 112 à 105 euros. Les analystes estiment que même si Sanofi pourrait continuer à croître à un rythme soutenu à moyen terme, le groupe devrait faire face à des défis importants pour combler le manque à gagner que la perte d'exclusivité de son médicament phare en immunologie, Dupixent (environ 36% des ventes), pourrait entraîner à partir de 2031.
AlphaValue ajoute que la remarque concernant le défi de la perte de brevet du Dupixent est d'autant plus vraie après les résultats décevants en phase avancée de l'Amlitelimab contre l'eczéma, des revers rencontrés par le Tolebrutinib dans la sclérose en plaques, ainsi que des incertitudes concernant le candidat vaccin multi-blockbuster contre E.coli.
Par conséquent, la société de conseil a abaissé sa prévision de croissance à long terme à 0,5% pour Sanofi, contre 1,5% précédemment.
Pour que le cours de l'action bénéficie d'une reprise significative, il faudra des preuves claires de perspectives de croissance à long terme, qui pourraient provenir soit d'une série d'avancées positives en R&D, soit de l'acquisition d'un actif prometteur, ou les deux.
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