AlphaValue maintient sa recommandation 'réduire' sur Porsche SE
information fournie par Zonebourse 05/11/2025 à 17:31
Le bureau d'études anticipe pour 2025 un résultat net ajusté de 1,37 MdEUR, soit une baisse de 55% par rapport à sa précédente estimation, et révise à la baisse ses hypothèses de dividendes à horizon 2026. Concrètement, AlphaValue abaisse sa prévision de BPA de 10 à 4,46 EUR pour 2025 et de 11,4 à 11,1 EUR pour 2026.
L'analyste pointe l'avertissement récent sur résultats de Porsche AG, qui pèse également sur les perspectives de Volkswagen pour l'exercice 2025. Porsche AG vise désormais une marge d'exploitation comprise entre 0 et 2%, tandis que Volkswagen table sur une ROS entre 2 et 3%, ce qui conduit Porsche SE à prévoir un résultat net ajusté compris entre 0,9 et 2,9 MdEUR.
La note souligne enfin que Porsche AG ne s'attend plus à atteindre une marge à deux chiffres en 2026, amenant AlphaValue à revoir ses prévisions globales à 3,6 MdEUR pour cette échéance.
Pour rappel, Porsche SE est une holding qui détient 31,9% du capital et 53,3% des droits de vote de Volkswagen AG.
Porsche AG est le constructeur de voitures Porsche dont 75% du capital (mais seulement 25% des droits de vote) appartiennent à Volkswagen AG.
Valeurs associées
|35,230 EUR
|XETRA
|+1,62%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 05/11/2025 à 17:31:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La Bourse de Paris a terminé sur une note stable mercredi, les investisseurs adoptant une attitude attentiste dans un marché en quête d'un nouveau catalyseur. Le CAC 40 a grappillé 0,08%, soit un gain de 6,70 points, pour s'établir à 8.074,23 points. Mardi, l'indice ... Lire la suite
-
Le Portugal souhaite que les constructeurs américains et européens d'avions de combat soient en concurrence pour l'obtention d'un futur marché
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Le Portugal souhaite encourager la concurrence entre les fabricants de F-35 fabriqués ... Lire la suite
-
Le gouvernement a annoncé mercredi une procédure de suspension des ventes en ligne de Shein en France après plusieurs jours de vive polémique sur la nature des objets disponibles sur la plateforme chinoise, notamment des poupées à caractère pédopornographique et ... Lire la suite
-
Une enquête administrative a été ouverte mercredi sur les agissements de gendarmes lors du violent rassemblement de Sainte-Soline (Deux-Sèvres) en 2023, après la publication dans la presse de vidéos montrant des tirs de grenades illégaux, parmi d'autres dérives ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer