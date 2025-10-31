AlphaValue confirme son conseil sur Rémy Cointreau, reprise plus lente qu'escompté
information fournie par Zonebourse 31/10/2025 à 16:11
Selon AlphaValue, la reprise s'annonce plus tardive que prévu, ce qui conduit le bureau d'études à abaisser ses hypothèses opérationnelles après l'avertissement sur résultats. Ainsi, le broker anticipe désormais des ventes de 950 millions d'euros (soit -1% par rapport aux précédentes estimations) pour l'exercice 2025/26 et un EBIT à 163 millions d'euros (vs 181 MEUR précédemment).
Le bureau d'analyses mentionne également une révision à la baisse de l'EBITDA, attendu à 207 millions d'euros contre 227 millions auparavant, ainsi qu'une actualisation du modèle DCF à 45,3 euros (contre 55,6 euros auparavant, soit -18,5%).
'Ces ajustements reflètent une approche plus prudente face aux défis persistants du point de vue du client', conclut l'analyste.
Valeurs associées
|42,9800 EUR
|Euronext Paris
|-1,83%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 31/10/2025 à 16:11:00.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).
Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.
Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.
Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.
A lire aussi
-
La cour d'appel de Paris examinera le 10 novembre la demande de mise en liberté de Nicolas Sarkozy, incarcéré à la suite de sa condamnation pour association de malfaiteurs dans le procès libyen, trois semaines après son entrée derrière les murs de la prison de ... Lire la suite
-
(AOF) - Scor (-12,98% à 26,28 euros) Scor a échoué à la dernière place de l'indice SBF 120. Si le réassureur a dévoilé un profit trimestriel supérieur aux attentes, il doit cette surperformance à la seule activité réassurance dommages et responsabilité, qui a bénéficié ... Lire la suite
-
La première banque d'Italie, Intesa Sanpaolo, a publié vendredi un solide bénéfice net de 2,372 milliards d'euros au troisième trimestre, en baisse de 1,2% sur un an mais conforme aux attentes du marché. Les analystes prévoyaient un bénéfice proche, à 2,336 milliards, ... Lire la suite
-
Reprise partielle ou liquidation? Le tribunal judiciaire de Strasbourg décidera le 12 novembre du sort des quelque 760 salariés de l'aciériste Novasco, en fonction de la crédibilité des offres de deux repreneurs présentées vendredi. La chambre commerciale a interrogé, ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer