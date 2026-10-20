AlphaValue confirme son conseil sur Eutelsat, le titre recule

(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre Eutelsat Communications, avec un objectif de cours inchangé à 2,64 EUR.
Le bureau d'études adopte une approche plus prudente concernant la rentabilité du groupe, estimant que l'amélioration des marges d'EBITDA prendra davantage de temps que prévu en raison des investissements importants. Il abaisse ainsi ses prévisions d'EBITDA de 714 à 594 MEUR pour l'exercice 2026/2027 et de 810 à 676 MEUR pour 2027/2028.
L'analyste considère par ailleurs que la valorisation d'Eutelsat repose désormais essentiellement sur ses actifs en orbite basse (LEO), compte tenu du déclin structurel des activités traditionnelles de diffusion par satellite. Il révise sa méthode de valorisation et ramène son estimation de l'actif net réévalué de 4,97 à 3,17 EUR par action.
Enfin, AlphaValue réduit son hypothèse de croissance à long terme de l'EBITDA de 5% à 3%, en raison des incertitudes entourant le programme IRIS² et des retards réglementaires en Inde. Cette prudence, conjuguée à des perspectives de flux de trésorerie moins favorables, conduit le broker à abaisser sa valorisation par actualisation des flux de trésorerie de 4,88 à 3,92 EUR par action.
Le titre recule de 2,2% à Paris, autour des 1,7 euro.
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