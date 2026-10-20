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AlphaValue confirme son conseil sur Eutelsat, le titre recule
information fournie par AOF 20/10/2026 à 16:48

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(Zonebourse.com) - L'analyste confirme son conseil "achat" sur le titre Eutelsat Communications, avec un objectif de cours inchangé à 2,64 EUR.

Le bureau d'études adopte une approche plus prudente concernant la rentabilité du groupe, estimant que l'amélioration des marges d'EBITDA prendra davantage de temps que prévu en raison des investissements importants. Il abaisse ainsi ses prévisions d'EBITDA de 714 à 594 MEUR pour l'exercice 2026/2027 et de 810 à 676 MEUR pour 2027/2028.

L'analyste considère par ailleurs que la valorisation d'Eutelsat repose désormais essentiellement sur ses actifs en orbite basse (LEO), compte tenu du déclin structurel des activités traditionnelles de diffusion par satellite. Il révise sa méthode de valorisation et ramène son estimation de l'actif net réévalué de 4,97 à 3,17 EUR par action.

Enfin, AlphaValue réduit son hypothèse de croissance à long terme de l'EBITDA de 5% à 3%, en raison des incertitudes entourant le programme IRIS² et des retards réglementaires en Inde. Cette prudence, conjuguée à des perspectives de flux de trésorerie moins favorables, conduit le broker à abaisser sa valorisation par actualisation des flux de trésorerie de 4,88 à 3,92 EUR par action.

Le titre recule de 2,2% à Paris, autour des 1,7 euro.

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Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 20/10/2026 à 16:48:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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