AlphaValue confirme son conseil 'réduire' sur Valeo
information fournie par Zonebourse 13/11/2025 à 11:30
L'analyste indique avoir réduit de 1,6% sa prévision de chiffre d'affaires 2025, à 20,6 milliards d'euros, ainsi que son estimation d'EBITDA 2025 de 1,4%, tout en retenant désormais une marge d'EBITDA de 13,9%, soit 10 points de base de mieux, au milieu de la fourchette de guidance de 13,5-14,5%.
Le broker explique par ailleurs que la valeur de son DCF progresse nettement, à 3,12 euros contre 2,54 euros, après un relèvement du taux de croissance annuel de l'EBITDA à 2,2% (au lieu de 2%), ce qui implique une légère expansion de marge jusqu'à 14,3% à l'horizon 2035, reflétant 'les mesures de réduction des coûts' mises en oeuvre par le groupe.
Le rapport s'inquiète néanmoins de la capacité de Valeo à générer un FCF significatif, compte tenu des investissements élevés nécessaires dans 'l'électrification et les véhicules définis par logiciel', combinés à un niveau d'endettement jugé élevé.
Valeurs associées
|12,6700 EUR
|Euronext Paris
|+0,56%
Cette analyse a été élaborée par Zonebourse et diffusée par BOURSORAMA le 13/11/2025 à 11:30:00.
