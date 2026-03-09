AlphaValue abaisse son objectif sur adidas, mais reste "prudemment optimiste"
2026, l'année de tous les espoirs
L'analyste estime que 2026 pourrait constituer une année charnière pour le groupe sur le plan sportif. La tenue d'événements mondiaux majeurs, tels que la Coupe du Monde de football, devrait agir comme un catalyseur pour sa catégorie "football" - l'un des segments historiques d'adidas où la marque à trois bandes dispose d'un leadership de longue date.
AlphaValue met en évidence, par ailleurs, le lancement réussi de la franchise "Adizero" ces dernières années, qui a permis au groupe d'établir une base solide et une crédibilité croissante dans le segment du running.
L'analyste anticipe une poursuite de cette dynamique, susceptible de soutenir une réaccélération de la catégorie "performance". Selon lui, celle-ci constitue un nouveau moteur de croissance potentiel, au-delà du cycle actuel du "lifestyle".
Un point de vue "prudemment optimiste"
S'il abaisse ses estimations de résultats pour les exercices 2026 et 2027, le professionnel souligne que cette révision intervient malgré un fort "momentum" opérationnel à la fin de l'exercice 2025. Ce dernier est en effet compensé par des perspectives prudentes, dues aux incertitudes persistantes aux États-Unis ainsi qu'à un environnement concurrentiel marqué sur plusieurs marchés clés, notamment dans le lifestyle.
À ce titre, l'analyste estime que le ralentissement de cette catégorie soulève des interrogations quant à la durabilité du cycle de croissance de la franchise rétro "Terrace". Cela le conduit à appliquer un multiple de valorisation réduit pour le segment des chaussures ( footwear ), lequel passe de 2,5x à 1,9x, reflétant une perspective de croissance plus modérée pour ce segment de marché.
