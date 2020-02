ALPHATEC HOLDINGS SE PORTE ACQUÉREUR D'EOS IMAGING

o Accord des deux sociétés en vue de l'acquisition d'EOS imaging par Alphatec Holdings via une offre publique d'achat à titre principal et une offre publique d'échange à titre subsidiaire

o Offre publique d'achat en numéraire au prix de 2,80 euros par action EOS imaging

o Offre publique d'échange au ratio de 1 action ordinaire Alphatec Holdings pour 2 actions EOS imaging

o Soutien des actionnaires de référence Fosun et Bpifrance ainsi que de la Fondatrice et du Directeur Général de de la société qui s'engagent à apporter au total 23% du capital d'EOS imaging à l'offre publique d'échange



Paris, le 28 février 2020 - EOS imaging (Euronext, FR0011191766 - EOSI - Eligible PEA-PME), ("EOS"), pionnier des solutions d'imagerie 2D / 3D et des solutions logicielles pour la modélisation anatomique 3D et la planification chirurgicale, annonce que son Conseil d'administration a approuvé la signature d'un accord relatif au dépôt d'un projet d'offre publique (« tender offer agreement ») avec Alphatec Holdings, Inc. (Nasdaq : ATEC) ("ATEC"), une société de dispositifs médicaux spécialisée dans les solutions innovantes pour la chirurgie du rachis. Selon les termes de cet accord, ATEC lancerait une offre publique visant l'intégralité des actions et OCEANEs émises par EOS (l'"Offre").