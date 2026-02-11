Alphabet vend une obligation rare à 100 ans pour financer l'expansion de l'IA, alors que les dépenses explosent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

L'obligation centenaire d'Alphabet est la première de la tech depuis 1997

*

Les dépenses des grandes entreprises technologiques en matière d'IA inquiètent les investisseurs

*

Les obligations du siècle attirent les assureurs-vie, les fonds de pension et les fonds de dotation

(Refonte avec les détails de la feuille de conditions finale, mise à jour des données sur les actions d'Alphabet et ajout des commentaires des analystes dans les paragraphes 9 à 13) par Yoruk Bahceli, Aditya Soni, Zaheer Kachwala et Matt Tracy

Alphabet GOOGL.O a vendu mardi une obligation rare à 100 ans, selon un mémo du chef de file, dans le cadre d'une levée d'obligations mondiale de 31,51 milliards de dollars, alors que les dépenses liées à l'intelligence artificielle stimulent une hausse des emprunts chez les géants américains de la technologie.

La vente par Alphabet de l'obligation du siècle est la première de l'industrie technologique depuis l'émission de Motorola MSI.N qui remonte à 1997, selon les données de LSEG.

"Nous vivons une période extraordinaire avec l'évolution de la technologie", a déclaré Jason Granet, directeur des investissements chez BNY.

"Aujourd'hui, Google émet une dette à 100 ans... C'est représentatif et révélateur d'un grand nombre de dépenses en capital et d'investissements sur les marchés et dans la technologie."

La société a vendu pour 5,5 milliards de livres (7,53 milliards de dollars) d'obligations libellées en livres sterling dans le cadre d'une opération en cinq parties, selon la feuille de conditions finale consultée par Reuters. La tranche à 100 ans a permis de lever 1 milliard de livres et est assortie d'un taux d'intérêt de 6,125 %.

L'obligation centenaire de Google a suscité une demande près de dix fois supérieure au milliard de livres recherché, selon les données d'IFR. Son rendement est de 6,05 %.

La société mère de Google a également levé 3,055 milliards de francs suisses (3,98 milliards de dollars) par le biais d'une vente d'obligations en cinq parties couvrant des échéances de trois à 25 ans, selon un mémo d'un teneur de livre distinct.

Les teneurs de livres ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à s'exprimer publiquement.

PAS DE CLAUSES RESTRICTIVES

Il existe une forte demande pour les obligations à très long terme, en particulier de la part des assureurs-vie, des fonds de pension et des fonds de dotation ayant des obligations à long terme, étant donné la pénurie relative d'émissions d'obligations d'entreprises à long terme, a déclaré Nicholas Elfner, co-responsable de la recherche chez Breckinridge Capital Advisors.

Outre l'allongement de l'échéance, les nouvelles obligations de Google sont également uniques parmi les récentes transactions technologiques en raison de l'absence de clauses protégeant les investisseurs, selon les analystes de Covenant Review.

Les obligations technologiques sont généralement assorties de clauses restrictives, telles qu'un ratio de couverture des intérêts, qui garantissent que l'entreprise est en mesure d'assurer le service de sa dette grâce à ses revenus d'exploitation.

"Les obligations Alphabet n'ont pas de clauses restrictives significatives", ont écrit les analystes dans une note de lundi. "Bien qu'il s'agisse d'un émetteur à faible risque, il s'agit d'un mauvais précédent sur le marché puisque d'autres "géants de la technologie" ont des clauses restrictives."

Les analystes ont également souligné que les obligations n'étaient pas garanties par des filiales et qu'elles n'étaient pas protégées contre une subordination future à d'autres dettes d'Alphabet.

Alphabet n'était pas immédiatement disponible pour commenter.

VENTE RARE D'OBLIGATIONS DU SIÈCLE

La vente d'une obligation centenaire est rare. Les ventes de ce type d'obligations ont augmenté pendant la période de taux d'intérêt très bas qui a suivi la crise financière mondiale de 2008. Mais elles se sont essoufflées après 2022, lorsque les banques centrales ont fortement relevé leurs taux d'intérêt à la suite de la pandémie de COVID-19.

Les actions d'Alphabet étaient en baisse de 1,78 % à la clôture du marché mardi.

La société mère de Google a également vendu lundi des obligations d'une valeur de 20 milliards de dollars dans le cadre d'une offre en sept parties, qui arrivent à échéance toutes les quelques années, à partir de 2029, et vont jusqu'en 2066.

L'orientation des grandes entreprises technologiques vers le marché obligataire a suscité l'inquiétude des investisseurs, car les bénéfices n'ont pas suivi le rythme des énormes dépenses des géants américains de la technologie en matière d'IA, tandis que les entreprises qui adoptent la technologie ont jusqu'à présent constaté des gains de productivité limités.

Les dépenses d'investissement d'Alphabet, de Microsoft

MSFT.O , d'Amazon.com AMZN.O et de Meta Platforms META.O devraient totaliser au moins 630 milliards de dollars cette année, la plupart des dépenses étant axées sur les centres de données et les puces d'IA, selon les calculs de Reuters.

INFRASTRUCTURE À LONG TERME

Selon certains analystes, le recours accru à l'endettement par les Big Tech reflète un pivot des modèles légers en actifs vers l'infrastructure à long terme.

"Les obligations du siècle sont généralement l'apanage des gouvernements ou des services publics réglementés avec des flux de trésorerie très prévisibles, donc cet accord montre que, au moins pour l'instant, les investisseurs sont prêts à prendre des risques à très long terme liés à l'investissement dans l'IA", a déclaré Lale Akoner, analyste du marché mondial chez eToro.

La nature peu coûteuse de l'obligation du siècle en fait une option idéale du point de vue de l'émetteur, selon Piers Ronan, responsable des marchés des capitaux d'emprunt chez Truist Securities.

"Du point de vue de l'investisseur, l'acheter est une excellente idée car le risque de duration n'est pas beaucoup plus élevé que celui du 30 ans", a déclaré Piers Ronan, ajoutant que seule une poignée d'entreprises ont émis des obligations du siècle sur le marché du dollar depuis la crise financière mondiale.

(1 $ = 0,7308 livre)

(1 $ = 0,7684 franc suisse)