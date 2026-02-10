Alphabet va vendre une obligation rare à 100 ans pour financer l'expansion de l'IA, selon une note du teneur de livre

Alphabet s'apprête à fixer le prix d'une rare obligation à 100 ans, selon une note du chef de file consultée par Reuters, alors que les dépenses liées à l'intelligence artificielle provoquent une hausse des emprunts chez les géants américains de la technologie.

La société GOOGL.O vend pour 5,5 milliards de livres (7,53 milliards de dollars) d'obligations en livres sterling dans le cadre d'une opération en cinq parties, selon le mémo. La tranche à 100 ans vise à lever 1 milliard de livres.

La vente par Alphabet de l'obligation du siècle est la première de l'industrie technologique depuis l'émission de Motorola en 1997, selon les médias.

La société mère de Google a également levé 3,055 milliards de francs suisses par le biais d'une vente d'obligations en cinq parties couvrant des échéances de trois à 25 ans, selon un mémo d'un autre teneur de livre.

Les teneurs de livres ont refusé d'être nommés car ils ne sont pas autorisés à s'exprimer publiquement.

La vente d'une obligation du siècle par une entreprise est rare. Les ventes de ce type d'obligations ont augmenté pendant la période de taux d'intérêt très bas qui a suivi la grande crise financière. Mais elles se sont tassées après 2022, les banques centrales ayant fortement relevé leurs taux d'intérêt à la suite de la pandémie de COVID-19.

"Nous vivons une période extraordinaire avec l'évolution de la technologie", a déclaré Jason Granet, directeur des investissements chez BNY.

"Aujourd'hui, Google émet des titres de créance à 100 ans... C'est représentatif et révélateur d'un grand nombre de dépenses en capital, d'un grand nombre d'investissements sur les marchés et dans la technologie"

Les actions d'Alphabet ont baissé de 1,8 % mardi.

La société mère de Google a également vendu lundi des obligations d'une valeur de 20 milliards de dollars dans le cadre d'une offre en sept parties, qui arrivent à échéance toutes les quelques années, à partir de 2029, et vont jusqu'en 2066.

L'orientation de Big Tech vers le marché obligataire a toutefois suscité l'inquiétude des investisseurs, car les bénéfices n'ont pas suivi le rythme des énormes dépenses des géants américains de la technologie en matière d'IA, tandis que les entreprises qui adoptent la technologie ont jusqu'à présent constaté des gains de productivité limités.

Les dépenses d'investissement d'Alphabet, de Microsoft

MSFT.O , d'Amazon.com AMZN.O et de Meta Platforms META.O devraient s'élever à au moins 630 milliards de dollars cette année, la plupart des dépenses étant consacrées aux centres de données et aux puces d'IA, selon les calculs de Reuters.

Selon certains analystes, le recours accru à l'endettement par les Big Tech reflète un pivot des modèles légers en actifs vers des infrastructures à long terme.

"Les obligations du siècle sont généralement l'apanage des gouvernements ou des services publics réglementés avec des flux de trésorerie très prévisibles, de sorte que cet accord montre que, au moins pour l'instant, les investisseurs sont prêts à prendre des risques à très long terme liés à l'investissement dans l'IA", a déclaré Lale Akoner, analyste du marché mondial chez eToro.

Oracle ORCL.N a également annoncé une vente d'obligations pour un montant de 25 milliards de dollars le 2 février dans un dépôt de titres.

Selon un rapport publié en janvier par BofA Securities, les grands acteurs de l'IA - un groupe qui comprend également Oracle - ont émis pour 121 milliards de dollars d'obligations d'entreprises américaines l'année dernière.

(1 $ = 0,7308 livres)