Alphabet va concurrencer Meta sur le marché des lunettes intelligentes

(AOF) - Google travaille sur deux modèles de lunettes intelligentes, qui viendront concurrencer ceux de Meta, avec qui EssilorLuxottica est associé. "Les premières lunettes arriveront l'année prochaine", a précisé Google sur un blog. Le premier modèle sera conçu "pour une assistance sans écran, qui utilisent des haut-parleurs, des microphones et des caméras intégrés pour vous permettre de discuter naturellement avec Gemini, prendre des photos et obtenir de l'aide".

Il y aura par ailleurs des "lunettes IA à affichage, qui ajoutent un écran intégré dans les verres qui vous montre de manière privée des informations utiles, au moment précis où vous en avez besoin, comme la navigation étape par étape ou les sous-titres de traduction".