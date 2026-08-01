Alphabet suspend la génération d'images par IA dans Google Earth en raison de violations de ses règles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Google d'Alphabet GOOGL.O a annoncé vendredi qu'il retirait une fonctionnalité de génération d'images par IA qu'il avait lancée sur Google Earth à peine la veille, après que des utilisateurs ont partagé des images semblant enfreindre les règles de l'entreprise.

Cette fonctionnalité, qui s'appuie sur le modèle d'IA "Nano Banana 2" de Google, permettait aux utilisateurs de générer des images photoréalistes à partir des images satellites, aériennes et 3D de Google Earth, en saisissant une consigne textuelle correspondant à n'importe quel endroit du globe.

Cet outil avait fait l’objet de critiques en raison de son potentiel de désinformation, car il permettait aux utilisateurs de créer de faux scénarios par-dessus des images réelles de monuments et de sites emblématiques.

"Nous avons constaté que des professionnels du secteur géospatial utilisaient cette fonctionnalité à des fins utiles et variées, mais nous avons également observé que certaines personnes partageaient des captures d’écran d’images générées qui semblaient enfreindre nos règles", a déclaré Google sur X, ajoutant qu’il suspendait cette fonctionnalité le temps de mettre en place des mesures de contrôle plus strictes.

Google n’a pas précisé quels types d’images enfreignaient ses règles. L’entreprise a indiqué que ces images n’apparaissaient pas dans l’interface principale de Google Earth et qu’elles portaient un filigrane indiquant qu’elles avaient été générées par l’IA.

Alors que les géants de la technologie se sont empressés d’intégrer des outils d’IA dans l’ensemble de leurs produits, ils ont dû ajuster, restreindre ou désactiver temporairement certaines fonctionnalités en réponse à des violations commises par les utilisateurs, à la désinformation et à des préoccupations liées à leurs politiques.

Meta META.O a mis fin, au début du mois, à Muse Image, une fonctionnalité d’IA qui permettait aux utilisateurs de générer des images à partir de comptes Instagram publics, après avoir essuyé de nombreuses critiques liées à des préoccupations en matière de confidentialité, notamment de la part d’un syndicat hollywoodien.