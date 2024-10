Alphabet sous la pression de la justice américaine

(AOF) - Le ministère de la Justice a indiqué hier soir qu'il envisageait un démantèlement de Google en tant que mesure antitrust. Il a déclaré qu'il "envisageait des mesures correctives comportementales et structurelles qui empêcheraient Google d'utiliser des produits tels que Chrome, Play et Android pour tirer profit de la recherche Google et des produits et fonctionnalités liés à la recherche Google".

"Il s'agit du début d'un long processus et nous répondrons en détail aux propositions finales du ministère de la justice lorsque nous plaiderons notre cause devant les tribunaux l'année prochaine", a répondu le géant d'internet. Pour ce dernier, "l'intervention excessive du gouvernement dans un secteur en évolution rapide pourrait avoir des conséquences négatives imprévues pour l'innovation et les consommateurs américains".

