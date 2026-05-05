Alphabet se tourne vers le marché obligataire européen avec une émission en six tranches, dans un contexte de forte augmentation des dépenses en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 4 à 9)

Alphabet GOOGL.O a annoncé mardi qu'elle vendait des obligations libellées en euros réparties en six tranches, quelques mois après avoir levé environ 32 milliards de dollars en empruntant sur les marchés du dollar, de la livre sterling et du franc suisse.

La société mère de Google vend au moins 3 milliards d'euros (3,5 milliards de dollars) d'obligations, a rapporté Bloomberg News, citant une source proche du dossier.

Google n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires de Reuters.

Les plus grandes entreprises technologiques mondiales se tournent de plus en plus vers les marchés de la dette pour financer leurs coûteuses ambitions en matière d'intelligence artificielle, marquant ainsi un changement par rapport à la dépendance traditionnelle de la Silicon Valley à l'égard des liquidités pour ses investissements.

Les géants de la tech devraient désormais dépenser plus de 700 milliards de dollars en infrastructures d'IA cette année, soit une forte augmentation par rapport aux 410 milliards de dollars prévus en 2025.

La semaine dernière, Alphabet a relevé ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles de 5 milliards de dollars, les portant à un montant compris entre 180 et 190 milliards de dollars, et a déclaré qu'elle prévoyait une nouvelle augmentation significative en 2027.

Selon les analystes, Google capte une part importante de la nouvelle demande informatique, aidé en cela par ses outils d'IA destinés aux entreprises et ses puces sur mesure qui ont séduit des clients tels qu'Anthropic.

La dernière émission obligataire d'Alphabet fait suite de près à une levée de fonds de 25 milliards de dollars réalisée la semaine dernière par Meta META.O via des obligations notées "investment grade".

La levée de fonds de près de 32 milliards de dollars réalisée par Alphabet en février comprenait une obligation à 100 ans, une rareté qui constituait la première émission de ce type dans le secteur technologique depuis une émission similaire de Motorola remontant à 1997, selon les données de LSEG.

(1 dollar = 0,8558 euro)