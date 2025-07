Alphabet : remonte vers 191$, peut viser les 207,7$ information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 23:59









(CercleFinance.com) - Locomotive du Nasdaq qui franchit la barre des +40% de gains depuis ses planchers du 7/9 avril, Alphabet termine large leader des 'technos' et des '7 fantastiques', avec une poussée de +2,8% vers 191,1$: le titre -parti de 140$- n'est plus qu'à 8% de retracer son record absolu des 207,7$ du 4 février





Valeurs associées ALPHABET-C 191,1500 USD NASDAQ +2,80%