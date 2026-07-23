Alphabet recule après qu'une flambée des dépenses a suscité des inquiétudes quant aux rendements de l'IA, dans un contexte de retard pris par Gemini

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** L'action d'Alphabet, la société mère de Google

GOOGL.O , recule de 3,6% à 329,63 dollars en pré-ouverture ** La société a annoncé le meilleur trimestre de croissance jamais enregistré pour sa division de cloud computing , dont le chiffre d'affaires a bondi de 82% pour atteindre 24,8 milliards de dollars, mais la forte hausse des dépenses d'investissement a pesé sur le moral des investisseurs

** Google a également enregistré, au deuxième trimestre, son tout premier flux de trésorerie disponible négatif et un résultat par action ajusté légèrement inférieur aux prévisions

** "Le modèle économique semble évoluer rapidement, passant d’une activité publicitaire à forte marge à un modèle dominé par le cloud (qui devrait représenter environ 30% ou plus du chiffre d’affaires total), alors que le flux de trésorerie disponible sera presque certainement négatif en 2027", a déclaré Piper Sandler

** La société a revu à la hausse ses prévisions de dépenses d’investissement pour 2026, les portant à 195-205 milliards de dollars, invoquant le besoin de capacités supplémentaires en IA; elle prévoyait auparavant de dépenser entre 180 et 190 milliards de dollars cette année

** Cette hausse des dépenses d’investissement de Google intervient alors que les retards pris par Gemini 3.5 Pro renforcent les inquiétudes quant à sa compétitivité en matière d’IA, dans un contexte de pression croissante exercée par Anthropic et OpenAI

** La recommandation moyenne de 62 analystes sur le titre est "acheter" et l’objectif de cours médian s’établit à 430,00 dollars, selon les données de LSEG

** À la clôture d'hier, Google affichait une hausse de 9,3% depuis le début de l'année