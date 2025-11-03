Alphabet, propriétaire de Google, se tourne vers les marchés obligataires américains et européens

Alphabet GOOGL.O , propriétaire de Google, fait appel aux marchés de la dette en dollars américains et en euros dans le cadre d'une offre de billets de premier rang non garantis à tranches multiples.

Le géant des médias numériques et de la technologie utilisera le produit de la vente d'obligations pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement potentiel d'une partie de sa dette en cours, selon un rapport de Moody's Ratings publié lundi .

Alphabet s'est endetté pour la dernière fois en avril, en faisant appel au marché de la dette en euros pour 6,75 milliards d'euros (7,87 milliards de dollars) pour la première fois.

L'emprunt de lundi intervient alors qu'Alphabet et d'autres conglomérats technologiques ont enregistré une hausse de la demande pour leurs services d'intelligence artificielle et d'informatique dématérialisée.

Oracle ORCL.N , l'un de ses pairs dans le secteur de la technologie, a cherché à obtenir 18 milliards de dollars de nouvelles dettes en septembre, tandis que Meta META.O a levé 30 milliards de dollars d'obligations le mois dernier.

Alphabet a conservé sa position de leader sur le marché grâce à sa gamme de services numériques, notamment son service de recherche Google, dans lequel elle a intégré sa plateforme d'IA Gemini.

Elle détient également des positions dominantes sur le marché grâce à ses activités de publicité et à YouTube.

(1 $ = 0,8575 euro)