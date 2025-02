Alphabet: progression de 31% du BPA au 4e trimestre information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Alphabet dévoile un bénéfice net de plus de 26,5 milliards de dollars pour le quatrième trimestre 2024, soit un BPA en progression de 31% à 2,15 dollars, avec une marge opérationnelle en amélioration de cinq points à 32%.



Le géant technologique, maison-mère notamment du moteur de recherche Google et de la plateforme YouTube, a vu ses revenus s'accroitre de 12% à près de 96,5 milliards de dollars, 'reflétant une dynamique robuste à travers ses activités'.



Les revenus de Google Services se sont accrus de 10% et ceux de Google Cloud ont grimpé de 30%, Alphabet observant 'une demande des clients plus vigoureuse pour son portefeuille Google Cloud alimenté par l'IA'.



'Nous sommes confiants dans les opportunités à venir, et pour accélérer notre progression, nous nous attendons à investir environ 75 milliards de dollars de dépenses en capital en 2025', indique son CEO Sundar Pichai.





