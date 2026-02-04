 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde et élargit sa présence dans le centre technologique de Bengaluru
information fournie par Reuters 04/02/2026 à 10:43

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources, de la date, réécriture de l'ensemble du texte, ajout de la réponse de l'entreprise au paragraphe 5) par Hritam Mukherjee

Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, a loué une tour de bureaux à Bengaluru, le centre technologique de l'Inde, et détient l'option d'occuper au moins deux bâtiments supplémentaires, selon un document de location examiné par Reuters, signalant l'expansion de l'entreprise dans le secteur technologique à croissance rapide du pays.

L'entreprise a signé un bail pour un espace de bureaux de plus de 656 000 pieds carrés à Alembic City, selon un document de bail de la société d'analyse de données immobilières Propstack.

Le 3 février, Bloomberg News a rapporté qu'Alphabet avait loué une tour de bureaux et acheté des options sur deux autres, pour un total de 2,4 millions de pieds carrés, citant des personnes familières avec la transaction.

Si Alphabet occupe tout l'espace, le complexe pourrait accueillir jusqu'à 20 000 employés supplémentaires, ce qui ferait plus que doubler la présence de l'entreprise en Inde, selon Bloomberg News.

Un porte-parole de Google a déclaré à Reuters par courriel que l'entreprise était présente dans toute l'Inde et qu'elle avait loué en 2024 une tour d'environ 650 000 pieds carrés dans le complexe immobilier de Bengaluru cité dans des rapports récents.

La société opère à partir de trois bureaux à Bengaluru et a lancé en février dernier , l'un de ses plus grands bureaux dans le monde, dans la ville.

Cette expansion intervient à un moment où le durcissement de la position du président américain Donald Trump en matière d'immigration, qui se traduit notamment par un contrôle plus strict des visas H-1B et des taxes potentielles sur le travail externalisé, pourrait accélérer la délocalisation d'activités essentielles des entreprises américaines vers l'Inde.

Alphabet figure parmi les principaux sponsors de visas H-1B, selon les données du gouvernement américain.

En octobre, Google a déclaré qu'il investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un centre de données d'intelligence artificielle dans l'État indien de l'Andhra Pradesh, dans le sud du pays, ce qui représente le plus gros investissement jamais réalisé en Inde.

Valeurs associées

ALPHABET-A
339,7100 USD NASDAQ -1,16%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Croquis d'audience de Marius Borg Hoiby (c) entouré de ses avocats Ellen Holager Andenaes et Petar Sekulic, mardi lors de la première audience de son procès à Oslo, le 3 février 2026 ( NTB / Ole Berg-Rusten )
    Au procès pour viols du fils de la princesse de Norvège, une victime présumée suspecte avoir été droguée
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:04 

    Une victime présumée de Marius Borg Høiby s'est dite mercredi convaincue "à 100%" d'avoir été droguée avant, selon l'accusation, d'être violée par le fils de la princesse héritière de Norvège dans un domaine royal en 2018. Né d'une relation antérieure au mariage ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 04.02.2026 12:01 

    Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,29% pour le Dow Jones .DJI , de 0,13% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et inchangée pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite

  • Un homme prosté sur le corps d'une personne tuée dans une frappe israélienne, à l'hôpital Al-Chifa le 4 février 2026 ( AFP / Omar AL-QATTAA )
    Frappes israéliennes meurtrières à Gaza, le poste frontalier de Rafah entrouvert
    information fournie par AFP 04.02.2026 12:00 

    Des bombardements israéliens ont fait mercredi 17 morts selon la Défense civile de Gaza, dans une nouvelle violation du fragile cessez-le-feu, pendant que le poste frontalier de Rafah avec l'Egypte reste entrouvert sous de très strictes conditions. La Défense civile ... Lire la suite

  • L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )
    Zone euro: l'inflation ralentit à 1,7% en janvier
    information fournie par AFP 04.02.2026 11:57 

    L'inflation a ralenti en janvier dans la zone euro, s'affichant à 1,7% sur un an, selon la première estimation mensuelle publiée mercredi par Eurostat. Ce chiffre est conforme aux attentes des économistes sondés par Factset et Bloomberg. En décembre, le taux d'inflation ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank