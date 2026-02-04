Alphabet prévoit une expansion majeure en Inde et élargit sa présence dans le centre technologique de Bengaluru

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources, de la date, réécriture de l'ensemble du texte, ajout de la réponse de l'entreprise au paragraphe 5) par Hritam Mukherjee

Alphabet GOOGL.O , la maison mère de Google, a loué une tour de bureaux à Bengaluru, le centre technologique de l'Inde, et détient l'option d'occuper au moins deux bâtiments supplémentaires, selon un document de location examiné par Reuters, signalant l'expansion de l'entreprise dans le secteur technologique à croissance rapide du pays.

L'entreprise a signé un bail pour un espace de bureaux de plus de 656 000 pieds carrés à Alembic City, selon un document de bail de la société d'analyse de données immobilières Propstack.

Le 3 février, Bloomberg News a rapporté qu'Alphabet avait loué une tour de bureaux et acheté des options sur deux autres, pour un total de 2,4 millions de pieds carrés, citant des personnes familières avec la transaction.

Si Alphabet occupe tout l'espace, le complexe pourrait accueillir jusqu'à 20 000 employés supplémentaires, ce qui ferait plus que doubler la présence de l'entreprise en Inde, selon Bloomberg News.

Un porte-parole de Google a déclaré à Reuters par courriel que l'entreprise était présente dans toute l'Inde et qu'elle avait loué en 2024 une tour d'environ 650 000 pieds carrés dans le complexe immobilier de Bengaluru cité dans des rapports récents.

La société opère à partir de trois bureaux à Bengaluru et a lancé en février dernier , l'un de ses plus grands bureaux dans le monde, dans la ville.

Cette expansion intervient à un moment où le durcissement de la position du président américain Donald Trump en matière d'immigration, qui se traduit notamment par un contrôle plus strict des visas H-1B et des taxes potentielles sur le travail externalisé, pourrait accélérer la délocalisation d'activités essentielles des entreprises américaines vers l'Inde.

Alphabet figure parmi les principaux sponsors de visas H-1B, selon les données du gouvernement américain.

En octobre, Google a déclaré qu'il investirait 15 milliards de dollars sur cinq ans pour mettre en place un centre de données d'intelligence artificielle dans l'État indien de l'Andhra Pradesh, dans le sud du pays, ce qui représente le plus gros investissement jamais réalisé en Inde.