Alphabet prévoit une émission obligataire en dollars en sept tranches
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 15:33
Peu d'informations transparaissent du prospectus transmis aujourd'hui par le groupe californien auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC), le gendarme de la Bourse américaine, à l'exception du nombre de tranches prévues et des noms des principaux établissements retenus en vue de la gestion du livre d'ordres, à savoir BofA, Goldman Sachs et J.P. Morgan.
Selon des informations relayées par Bloomberg, Alphabet compterait en fait émettre quelque 15 milliards de dollars de titres, ce qui confirmerait le retour en force sur le marché de l'obligataire des grandes acteurs de la tech comme Meta, Oracle et Amazon, qui cherchent des moyens de financer leurs gigantesques dépenses d'investissements dans l'IA.
La semaine dernière, Alphabet avait annoncé qu'il prévoyait de débloquer entre 175 et 185 milliards de dollars d'investissements cette année, un objectif très supérieur aux 120 milliards initialement envisagés par le consensus.
Si le groupe est actuellement assis sur un trésor de guerre de plus de 162 millions de dollars, il ne dispose que de 23,2 milliards de dollars de cash disponibles immédiatement, ce qui signifie qu'il va devoir lever de nouveaux fonds.
Alphabet, dont l'endettement à long terme se limite à quelque 10,9 milliards de dollars, explique dans son document envoyé à la SEC, qu'il compte procéder à cette émission afin de financer ses projets généraux d'entreprise, mais aussi avec l'objectif de rembourser une partie de sa dette.
A Wall Street, l'action Alphabet était attendue en baisse de 0,8% lundi matin suite à ces annonces. En hausse de plus de 3% depuis le début de l'année, le titre n'évolue qu'à 8% de ses plus hauts absolus.
Valeurs associées
|322,1200 USD
|NASDAQ
|-0,23%
