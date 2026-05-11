Alphabet prépare sa première émission obligataire en yens pour financer l'intelligence artificielle
information fournie par Zonebourse 11/05/2026 à 16:33
Cette initiative illustre l'évolution des modes de financement des grands groupes technologiques américains, longtemps peu dépendants des marchés obligataires grâce à leurs importantes réserves de trésorerie. La montée en puissance de l'intelligence artificielle pousse désormais les entreprises du secteur à recourir davantage à la dette afin de soutenir leurs dépenses dans les centres de données, les processeurs spécialisés et les infrastructures énergétiques. Les investissements mondiaux des grandes entreprises technologiques dans l'IA devraient dépasser 700 milliards de dollars cette année.
Alphabet a récemment relevé ses prévisions de dépenses d'investissement annuelles de 5 milliards de dollars, visant désormais entre 180 et 190 milliards pour 2026, avec une nouvelle hausse importante attendue en 2027. Le groupe avait déjà levé près de 17 milliards de dollars la semaine dernière via deux émissions obligataires en euros et en dollars canadiens. Dans le même temps, Amazon préparerait également une première émission obligataire en francs suisses afin de financer ses propres investissements liés à l'intelligence artificielle.
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