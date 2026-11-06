Alphabet prend une participation de 548 millions de dollars dans son partenaire Qualcomm dans le cadre de son offensive sur le marché des centres de données

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(Ajout de précisions tout au long du texte; mise à jour de l'évolution de l'action au paragraphe 2)

Alphabet GOOGL.O a constitué au troisième trimestre une participation d'une valeur de près de 548 millions de dollars dans son partenaire de longue date Qualcomm QCOM.O , donnant ainsi un coup de pouce aux efforts du fabricant de puces pour se développer dans le secteur des centres de données, alors que le marché des smartphones connaît l'un de ses pires ralentissements.

L'action Qualcomm a progressé de 3 % en pré-ouverture. Elle avait chuté de plus de 9 % jeudi après la publication de résultats décevants pour le trimestre de septembre et une vague de ventes massives déclenchée par la victoire des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis.

Les puces de Qualcomm équipent depuis longtemps la quasi-totalité des principaux smartphones fonctionnant sous le système d’exploitation Android de Google.

Plus récemment, les deux entreprises ont collaboré sur la nouvelle gamme d’ordinateurs portables haut de gamme de Google, Googlebook, qui fonctionne avec des processeurs de Qualcomm. Elles ont également conclu un accord en 2024 visant à développer des puces et des logiciels destinés à l’adoption de l’IA dans l’industrie automobile.

Cette prise de participation de Google intervient alors que Qualcomm redouble d’efforts pour développer son activité naissante dans le domaine des centres de données, dans le but de devenir un fournisseur majeur face à l’essor des infrastructures d’IA.

Qualcomm a passé l’année dernière à courtiser les fournisseurs de services cloud avec des processeurs d’IA sur mesure, alors que les entreprises se concentrent sur le développement de puces en interne et recherchent des alternatives aux puces coûteuses de Nvidia NVDA.O .

Le fabricant de puces prévoit que son chiffre d’affaires lié aux puces pour centres de données atteindra 15 milliards de dollars d’ici 2029. En septembre, Qualcomm a conclu un accord avec Amazon AMZN.O , permettant au géant technologique d’acheter jusqu’à 60 milliards de dollars de ses puces d’IA pour centres de données et de produits connexes, tout en émettant des bons de souscription permettant à Amazon d’acquérir ses actions.

Les géants de la tech Microsoft MSFT.O et Meta META.O ont également soutenu l’offensive de Qualcomm en passant commande de ses processeurs pour centres de données.

Vendredi, Google a également annoncé une légère augmentation de sa participation dans SpaceX SPCX.O , la société d’Elon Musk, qui passe de 551,2 millions à environ 555 millions d’actions.