Alphabet, Meta, Microsoft... les valeurs à suivre aujourd'hui à Wall Street
information fournie par AOF 30/10/2025 à 13:58

(AOF) - Alphabet

Alphabet, société-mère de Google, est attendue en forte hausse à la faveur de résultats meilleurs que prévu. Au troisième trimestre, le géant de l'Internet et du cloud a enregistré un bénéfice net en progression de 33%, à 34,979 milliards de dollars, soit 2,87 dollars par action. Le consensus s'élevait à seulement 2,26 dollars. Le chiffre d'affaires a pour sa part progressé de 16%, à 102,3 milliards de dollars, contre des attentes de Wall Street de 99,85 milliards de dollars. Il a augmenté de 15% à taux de change constants.

eBay

eBay devrait nettement reculer à Wall Street du fait d'objectifs préliminaires décevants pour 2026. Au troisième trimestre, le numéro un mondial des enchères a enregistré un bénéfice net en repli de 6%, à 597 millions de dollars, soit 1,28 dollar par action. Corrigé des éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,36 dollar, soit 3 cents de mieux qu'anticipé. Les revenus ont augmenté de 9%, à 2,8 milliards de dollars, dépassant légèrement le consensus de 2,74 milliards de dollars. Ils ont progressé de 8% à taux de change constants.

Eli Lilly

Eli Lilly a publié de très bons résultats trimestriels. Sur la période de juillet à septembre, le bénéfice net du groupe est passé de 970,3 millions de dollars, à 5,582 milliards de dollars, portant le bénéfice par action dilué ajusté à 7,02 dollars, contre 1,18 dollar un an plus tôt. Le consensus tablait sur un bénéfice par action dilué ajusté à 5,89 dollars. Au niveau du chiffre d'affaires, le laboratoire américain a également fait mieux que prévu avec un bond de 53,86%, à 17,6 milliards de dollars, contre des attentes à 16,07 milliards de dollars.

Estée Lauder

Les ventes d'Estée Lauder au premier trimestre de son exercice 2025/2026 ont progressé de 4% sur un an, à 3,48 milliards de dollars. Le résultat d'exploitation s'élève à 169 millions de dollars, alors que le groupe de cosmétiques affichait une perte d'exploitation de 121 millions de dollars. Le bénéfice net ressort à 47 millions de dollars sur ce trimestre, contre une perte nette un an avant à 156 millions de dollars. Par action, le bénéfice atteint 0,13 dollar, contre une perte de 0,43 dollar au premier trimestre 2024.

Meta

Meta, maison-mère de Facebook et d'Instagram, est attendue en forte baisse à Wall Street après avoir annoncé une accélération de la croissance de ses investissements en 2026. Au troisième trimestre, son profit net a chuté de 83% à 2,7 milliards de dollars, soit 1,05 dollar par action. Ses comptes intègrent cette année une charge, sans impact sur la trésorerie, de 15,93 milliards de dollars liée à la loi de réconciliation budgétaire de Donald Trump (One Big Beautiful Bill Act).

Microsoft

Microsoft est attendu dans le rouge même si le groupe a dévoilé hier soir une accélération de sa croissance dans le cloud. Au premier le trimestre, clos fin septembre, le géant de l'informatique a vu son bénéfice net bondir de 12%, à 27,7 milliards de dollars, soit 3,72 dollars par action. Il a atteint 4,13 dollars en données ajustées. Le chiffre d'affaires a progressé de 18%, à 77,7 milliards de dollars. Il a augmenté de 17% à taux de change constants. Les analystes anticipaient en moyenne respectivement 3,67 dollars par titre et 75,33 milliards de dollars.

Pfizer

Pfizer a rapidement réagi à l'annonce de Novo Nordisk qui a fait une offre pour racheter la société américaine Metsera. Le 22 septembre dernier, Pfizer avait annoncé la conclusion d'un accord pour l'acquisition de cette même entreprise. Pfizer a qualifié la proposition de Novo Nordisk "d'imprudente" en précisant qu'il s'agissait "d'une tentative de la part d'une entreprise en position dominante sur le marché de supprimer la concurrence en violation de la loi en rachetant un concurrent américain émergent".

Valeurs du luxe

