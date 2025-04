Alphabet: le titre sous-performe, Mizuho inquiet du 'cloud' information fournie par Cercle Finance • 09/04/2025 à 16:58









(CercleFinance.com) - Le titre Alphabet sous-performe le reste des 'Sept Magnifiques' mercredi à la Bourse de New York, freiné par des commentaires prudents des analystes de Mizuho, qui déclarent redouter un ralentissement des dépenses des entreprises dans le 'cloud'.



Un peu plus d'une heure après l'ouverture, le titre de la maison-mère de Google avance d'environ 2,5% alors que l'indice mesurant le groupe des 'Sept Magnifiques' progresse lui de 2,5%.



Le Nasdaq progresse au même moment de 1,2%.



Dans une note publiée dans la matinée, Mizuho Securities explique s'attendre à une réduction des dépenses des clients de Google Cloud Platform (GCP) du fait de la mise en place des nouveaux droits de douane américains, susceptibles de les rendre plus frileux en matière d'investissements.



De son point de vue, la nature de l'exercice 2025 pourrait se rapprocher de la période 2022/2023, qui s'était caractérisée par une volonté d'optimiser les coûts et de maîtriser les dépenses chez les clients.



S'il se montre optimiste concernant les perspectives à long terme du secteur, le bureau d'études dit réduire de 27% à 22% sa prévision de croissance pour la plateforme GCP cette année, ce qui le conduit à abaisser de 230 à 205 euros son objectif de cours sur Alphabet, tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur le titre.





