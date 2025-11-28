 Aller au contenu principal
Alphabet : Google retire sa plainte contre Microsoft au sujet de ses pratiques dans le cloud
information fournie par AOF 28/11/2025 à 14:26

(AOF) - Google , qui avait déposé une plainte pour concurrence déloyale contre Microsoft auprès de la Commission européenne (CE) pour des pratiques anticoncurrentielles en matière de licences cloud, a annoncé l'avoir retirée. Le groupe technologique américain a pris cette décision à la lumière de l'annonce récente selon laquelle Bruxelles évaluera les pratiques problématiques affectant le secteur du cloud dans le cadre d'un processus distinct.

"Nous maintenons notre position sur les arguments présentés ci-dessous, et nous continuons à travailler avec les décideurs politiques, les clients et les régulateurs dans toute l'Union européenne, au Royaume-Uni et ailleurs pour défendre le choix et l'ouverture sur le marché du cloud," a déclaré Giorgia Abeltino, responsable des affaires gouvernementales et des politiques publiques de Google Cloud Europe.

"Pendant des années, dans le domaine des logiciels de productivité, Microsoft a imposé Teams à ses clients, même lorsque ceux-ci préféraient d'autres fournisseurs. Aujourd'hui, l'entreprise utilise la même stratégie pour pousser les entreprises vers Azure, sa plateforme cloud," se plaignait Google en septembre 2024. "Les conditions de licence de Microsoft empêchent les clients européens de transférer leurs charges de travail Microsoft actuelles vers les clouds de ses concurrents, bien qu'il n'y ait aucun obstacle technique à cela, ou leur imposent ce que Microsoft reconnaît être une majoration de prix impressionnante de 400 %".

AOF - EN SAVOIR PLUS

